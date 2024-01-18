الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم..الاجتماع الفني لبطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بمشاركة الزمالك

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

يعقد في السادسة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، الرابعة بتوقيت القاهرة الاجتماع الفني لبطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية التي يشارك فيها فريق الزمالك.

 الاتفاق على التفاصيل الخاصة بمباراة الزمالك والوحدة الإماراتي

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني كل من أحمد حسني المدير الإداري للفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، وسيتم خلال الاجتماع الاتفاق على التفاصيل الخاصة بمباراة الزمالك والوحدة الإماراتي المقرر لها يوم السبت المقبل.

 بدء معسكر إعداد في الإمارات

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي ظهر اليوم لبدء معسكر إعداد في الإمارات يتخلله المشاركة في دورتين وديتين، ويتولى أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة رئاسة بعثة الفريق في الإمارات.

وحرص السفير شريف عيسى، سفير مصر في الإمارات على زيارة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فندق الإقامة بأبوظبي، عصر اليوم الخميس عقب وصول البعثة استعدادًا لخوض دورتين وديتين.

وعقد السفير جلسة سريعة مع أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق وعبد الواحد السيد مدير الكرة للاطمئنان على جميع أفراد البعثة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولتين كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي -  محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها في الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

الزمالك بطولة نادي الوحدة بعثة الزمالك الاجتماع الفني لبطولة نادي الوحدة أبو ظبى

مواد متعلقة

مسؤولو السفارة المصرية بدولة الإمارات يستقبلون بعثة الزمالك

سفير مصر في الإمارات يزور بعثة الزمالك بفندق الإقامة بأبوظبي

الزمالك يخوض المران الأول فى أبوظبى على ملعب الشهامة مساء اليوم

الزمالك يكشف سبب استبعاد عبدالله جمعة من قائمة معسكر الإمارات

الزمالك يعلن قائمة فريقه المتجهة إلى الإمارات

الجهاز الفنى للزمالك يمنح اللاعبين راحة قبل السفر للإمارات

رسميًا.. البنك الأهلي يضم محمد عبد الغني قادمًا من الزمالك

الزمالك يفوز برباعية نظيفة على الشباب الكويتي ودياً

الأكثر قراءة

لماذا تم تصنيف فيلم منى زكى الجديد "رحلة 404" للكبار فقط؟

"اقتصادية النواب" تطالب الحكومة بطرح مرحلة تكميلية بأراضي بيت الوطن

حقائق صادمة| هروب مجندي الاحتلال من الحرب في غزة.. و30 ألف خسائر في الجيش

رئيس استئناف طنطا يعيد توزيع الدوائر بعد العمل بقانون الاجراءات الجنائية

انتشال جثمان الطفلة "منة" من مشروع ترعة ناصر غرب الإسكندرية

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس