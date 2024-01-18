الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مسؤولو السفارة المصرية بدولة الإمارات يستقبلون بعثة الزمالك

بعثة الزمالك
بعثة الزمالك

حرص مسؤولو السفارة المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فور وصولها إلى مطار أبوظبي الدولي، استعدادًا للانتظام في معسكر إعداد يتخلله المشاركة في بطولتين وديتين.

 استقبال بعثة الزمالك وتسهيل إجراءات خروج الفريق

وتواجد كل من محمود عبد العظيم مدير المراسم بالسفارة، والمستشار عاطف سيف مدير العلاقات العامة في مطار أبوظبي لاستقبال بعثة الزمالك وتسهيل إجراءات خروج الفريق.

وحرص مسؤولو السفارة على الترحيب بالبعثة والحديث مع أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة وعبد الواحد السيد مدير الكرة لتلبية كافة متطلبات الفريق.

قائمة الفريق التي ستخوض معسكر الإمارات

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق أعلن قائمة الفريق التي ستخوض معسكر الإمارات، وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي -  محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

ويتولى أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة رئاسة بعثة الفريق في الإمارات.

 المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها في الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

الزمالك السفارة المصرية بالإمارات مطار ابو ظبي وديتن الإمارات بعثة الزمالك

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