الزمالك يكشف سبب استبعاد عبدالله جمعة من قائمة معسكر الإمارات

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب عدم تواجد عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق بالقائمة التي ستسافر إلى الإمارات غدًا الخميس لخوض معسكر إعداد يتخلله خوض دورتين وديتين.

وأكد الجهاز الفني أن عبدالله جمعة خارج القائمة بسبب ظروف تجنيد اللاعب، ولا أساس من الصحة لما تردد حول عرض الظهير الأيسر للبيع في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على استاد آل مكتوم.

معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك المتجهة للإمارات

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، عن قائمة الأبيض التي ستسافر إلى الإمارات صباح غدٍ، استعدادًا للانتظام في معسكر إعداد يتخلله خوض بطولتين وديتين.

وتضم قائمة الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين- عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي - حاتم سكر - أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" - مصطفى الزناري - محمود علاء - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد "دونجا" - سيد عبدالله "نيمار" - مصطفى شلبي - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - محمد حسام "بيسو" - محمد السيد - إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا - ناصر منسي - عمار ياسر.