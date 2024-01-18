الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يخوض المران الأول في أبوظبي على ملعب الشهامة مساء اليوم

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض المران الأول في أبوظبي على ملعب الشهامة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي ظهر اليوم لبدء معسكر إعداد في الإمارات يتخلله المشاركة في دورتين وديتين، ويتولى أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة رئاسة بعثة الفريق في الإمارات.

وحرص السفير شريف عيسى، سفير مصر في الإمارات على زيارة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فندق الإقامة بأبوظبي، عصر اليوم الخميس عقب وصول البعثة استعدادًا لخوض دورتين وديتين.

وعقد السفير جلسة سريعة مع أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق وعبد الواحد السيد مدير الكرة للاطمئنان على جميع أفراد البعثة.

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق أعلن قائمة الفريق التي ستخوض معسكر الإمارات، وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي -  محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها في الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

الزمالك ملعب الشهامه معتمد جمال المران الأول للزمالك ف ابو ظبي بعثة الزمالك

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