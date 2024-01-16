الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يفوز برباعية نظيفة على الشباب الكويتي ودياً

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الشباب الكويتي بأربعة أهداف  دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي.

سجل أهداف الزمالك كل من، محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد السيد ومصطفى شلبي وسيد عبدالله "نيمار".

بدأ الجهاز الفني للزمالك بتشكيل يضم كل من، محمد عواد وعبدالله جمعة ومحمود حمدي  "الونش" وحمزة المثلوثي وعمر جابر ومصطفى شلبي ونبيل عماد "دونجا" وعمرو السيسي ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا.

نجح محمود عبد الرازق "شيكابالا" في تسجيل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة الثالثة، من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الشباب الكويتي بعدما تلقى تمريرة من سامسون أكينيولا.

وأضاف محمد السيد لاعب الزمالك مواليد 2005 الهدف الثاني في الدقيقة 25 بعد تمريرة أرضية من سامسون، وسددها على يمين حارس مرمى الفريق الضيف.

ونجح مصطفى شلبي في تسجيل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 44 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، بعد حصول الفريق على ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، مررها شيكابالا لمصطفى شلبي الذي سددها بقوة لتسكن على يمين الحارس.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى الجهاز الفني العديد من التغييرات بمشاركة كل من حاتم سكر ومحمد عبد الشافي وأحمد زكي ومصطفى الزناري وسيد عبدالله "نيمار" ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف "روقا" ومصطفى شكري وإبراهيما نداي وناصر منسي، قبل أن يشارك معاذ علاء بدلا من محمد عواد في الدقيقة 62، وشارك كريم عبد الحق بدلا من مصطفى شكري في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

ونجح سيد عبدالله "نيمار" في تسجيل الهدف الرابع للأبيض في الدقيقة 76،  من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك برباعية دون رد.

الزمالك الشباب الكويتي مباراة وديا فوز الزمالك علي الشباب الكويتي معتمد جمال

الأكثر قراءة

أسرار أنفاق حماس تثير دهشة المسئولين فى إسرائيل والولايات المتحدة

فى عيد ميلادها الـ44.. ياسمين عبدالعزيز تُعلن انفصالها عن "العوضى"

4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

جلسة "بيبو" تحسم ملف رحيل عمرو السولية عن الأهلي (خاص)

خبراء عراقيون لـ"الدستور": هجوم الحرس الثورى الإيرانى على أربيل يشعل المنطقة

كواليس وأسرار فخ الموت.. ماذا وجدت إسرائيل فى شبكة أنفاق حماس المرعبة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عن الإصلاح الاداري

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس