الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الجهاز الفنى للزمالك يمنح اللاعبين راحة قبل السفر للإمارات

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة، غدًا الأربعاء، من التدريبات بعد الفوز اليوم على الشباب الكويتي وديًا برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب النادي.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك للإمارات في السادسة من صباح الخميس المقبل، للمشاركة في دورتين وديتين.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

 

أوباما يحصل على راحة بإذن من الجهاز الفني 

حصل يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من مباراة الشباب الكويتي الودية التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي.

وغاب اللاعب عن المباراة الودية بعدما حصل على إذن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، لظروف خاصة، وكان الزمالك فاز على الشباب الكويتي برباعية دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب النادي.

سجل أهداف الزمالك في لقاء اليوم كل من، محمود عبدالرازق "شيكابالا" ومحمد السيد ومصطفى شلبي وسيد عبدالله "نيمار" على الترتيب.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

الزمالك الشباب الكويتي السفر للإمارات معتمد جمال راحه من التدريبات أوباما

الأكثر قراءة

عاجل| 3 مؤشرات تثير الشكوك حول طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

طارق الشناوى يُفجر مفاجأة حول كواليس انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضى

الجيش الأمريكى: مقتل جنديين من الكوماندز خلال مصادرة أسلحة الحوثى

الفريق أسامة ربيع: الملاحة فى قناة السويس لم تتأثر بأحداث باب المندب

سعر الذهب BTC اليوم الثلاثاء وسعر الجنيه الذهب في مصر 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)