الزمالك يعلن قائمة فريقه المتجهة إلى الإمارات

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بقيادة معتمد جمال، عن قائمة الأبيض التي ستسافر إلى الإمارات، صباح غدٍ الخميس، استعدادًا للانتظام في معسكر إعداد يتخلله خوض بطولتين وديتين.

تضم قائمة الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين- عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي - حاتم سكر - أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" - مصطفى الزناري - محمود علاء - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد "دونجا" - سيد عبدالله "نيمار" - مصطفى شلبي - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - محمد حسام "بيسو" - محمد السيد - إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا - ناصر منسي - عمار ياسر.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

بعدها يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على استاد آل مكتوم.