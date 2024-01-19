الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد مفاوضات الزمالك.. الأهلي يرفض المزايدة على ثنائي زد

اجتماع الخطيب مع
اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط وكولر

كشف مصدر مسئول داخل القلعة الحمراء، النقاب حول رفض إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب الدخول في مزايدة مع الزمالك لضم ثنائي نادي زد محمد إسماعيل ومصطفى العش خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكد المصدر أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح اتفقت مع الخطيب على الدخول في أي مزايدة على اللاعبين، خاصة أن الثنائي المعروض عليهما قد يتم تأجيل التعاقد لنهاية الموسم الجاري.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك دخل في مفاوضات مع ثنائي زد بعد حل أزمة القيد وهو ما جعل الأهلي يرفض المزايدة بعد أنباء مبالغة إدارة زد لبيعهما في الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أن كولر وافق على طلب لجنة التخطيط بمنح محمود متولي مدافع الفريق الفرصة لنهاية الموسم الجاري بعد اكتمال شفائه من الإصابات العضلية التي عاني منها على مدار الفترات الماضية .

مران الأهلي| فقرات بدنية مكثفة.. و"كولر" يجري تقسيمة للاعبين

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، واصل تدريباته تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى الإمارات؛ لخوض معسكر خارجي استعدادًا للارتباطات المقبلة.

بدأ المران بفقرات بدنية مكثفة قادها أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل معدلات الجاهزية البدنية.

وأشرف مارسيل كولر المدير الفني للفريق على مجموعة من التدريبات التخصصية، قبل أن يجري تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

وواصل أحمد نبيل كوكا تدريبات العلاج الطبيعي في "الجيم"، في ظل إصابته بجزع في أربطة القدم، واكتفى خالد عبدالفتاح بتنفيذ فقرات علاجية ضمن البرنامج الذي ينفذه للعلاج من آلام العضلة الخلفية.

وتغادر بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى الإمارات غداَ السبت ، على أن تتخلل المعسكر مباراتان وديتان للإعداد للمرحلة المقبلة.

لجنة التخطيط محمود الخطيب الاهلى إف سى زد مصطفى العش محمد اسماعيل

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