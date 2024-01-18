بعد إنهاء أزمة البطاقة الدولية.. قيد وسام أبو على فى قائمة الأهلى الإفريقية 

نجح مسئولو نادي الأهلي في قيد الفلسطيني وسام أبو علي الوافد الجديد خلال الميركاتو الشتوي في يناير الجاري إلى قائمة النادي الإفريقية للمنافسة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتلقى مسئولو الأهلي إخطارًا رسميًا بوصول البطاقة الدولية لوسام أبو علي وتم قيد اللاعب محليًا مؤخرًا قبل أن يقيد في القائمة الإفريقية خلال الساعات الماضية من أجل استحقاق المشاركة في المسابقات التي يشارك فيها الفريق والتواجد في مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

وخاض وسام أبو علي التدريبات الجماعية مع الأهلي منذ عدة أيام بعدما نجح الأهلي في الحصول على توقيع اللاعب لمدة 4 سنوات ونصف الموسم قادمًا من صفوف سيريوس السويدي.

وكان الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قد قام بقيد 34 لاعبًا في قائمته الإفريقية ويحق له قيد 6 لاعبين آخرين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ولم يستطع الأهلي أن يقيد عمر كمال عبدالواحد في القائمة الإفريقية بسبب مشاركته مع فريقه السابق فيوتشر في بطولة الكونفيدرالية.