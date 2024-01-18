الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يصطحب المصابين فى معسكر الإمارات ويخوض مباراتين وديتين

كولر
كولر

تطير بعثة الفريق الأول بنادي الأهلي إلي الإمارات يوم السبت المقبل للدخول في معسكر مغلق؛ استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، والمقررة لها يوما 16 و17 فبراير المقبل.

وكشف مصدر مسئول عن أن مدة المعسكر ستكون من 7 إلى 8 أيام، حيث سيعود المارد الأحمر إلى القاهرة مجددًا في الأيام الأخيرة من شهر يناير الجاري.

وأضاف المصدر أن الفريق الأول قد يخوض مباراتين وديتين في معسكره الخارجي بالإمارات؛ ستكون إحداهما مع إحدى الفرق السعودية التي تخوض معسكرًا في الإمارات خلال الفترة نفسها.

وتم تحديد يومي ٢٣ و٢٧ يناير الجاري موعدا لخوض مباراتين وديتين خلال معسكر الإمارات، الذي يبدأ السبت المقبل، وينتهي يوم ٢٨ من الشهر ذاته.

وأشار المصدر إلى أن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، سيصطحب جميع اللاعبين المتاحين في الفترة الحالية لمعسكر الفريق في الإمارات، بمن فيهم اللاعبون المصابون، مثل أحمد عبدالقادر، ورضا سليم ومحمود متولي .

خالد بيبو قائمًا بأعمال رئيس البعثة في معسكر الإمارات

كان محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي المشرف العام على الكرة، قد كلف الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، للقيام بأعمال رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات خلال معسكر الفريق الأول المقرر إقامته في الفترة من يوم ٢٠ حتى ٢٨ يناير الجاري.

وحرص الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة على إنهاء كل الترتيبات اللازمة للمعسكر ومتطلبات الجهاز الفني والإداري وملاعب التدريب؛ فضلًا عن التنسيق الكامل للمباريات الودية وكافة الأمور التنظيمية خلال المعسكر. 

وتغادر بعثة الفريق إلى الإمارات السبت المقبل، على أن تتخلل المعسكر مباراتان وديتان للإعداد للمرحلة المقبلة.

الجدير بالذكر أن شركة «لارز للتطوير العمراني» إحدى شركات مجموعة الجاويش للاستثمار؛ أصبحت الراعي الرئيسي لمعسكر فريق الأهلي المقرر إقامته بدولة الإمارات خلال الفترة من 20-28 يناير الجاري.

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