تفاصيل جلسة الخطيب مع لجنة التخطيط وشركة الكرة لحسم صفقات الشتاء

أنهي محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلى موقف إدارة الكرة من خريطة انتقالات الفريق خلال الانتقالات الشتوية في يناير المقبل بناءً على التقرير الذى السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى علي هامش معسكر الفريق في السعودية.

وعقد الخطيب اجتماعا مشتركا مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف مع شركة الكرة فى حضور خالد عبدالقادر وعدلى القيعى وأحمد حسام عوض بجانب حسام غالى عضو مجلس الإدارة.

وكشف مصدر مسئول أن الاجتماع الذى عقد فى فندق الإقامة بجدة تناول موقف وتطورات الصفقات حيث عرض القيعى رئيس شركة الكرة الموقف الخاص بتطور المفاوضات مع عمر كمال عبدالواحد لاعب فيوتشر والذى بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للاهلى.

وأضاف المصدر أن الاجتماع شهد تقديم اقتراح بتفعيل بند إعادة محمد شكرى ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا كليوباترا مقابل 8 ملايين جنيه، خاصة أنه يقدم أداء جيدًا.

وأشار المصدر إلى إدارة الكرة وافقت علي قرار تأجيل حسم مصير الفرنسي أنتوني موديست لحين الانتهاء من مشاركة الفريق في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.