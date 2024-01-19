الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة الزمالك.. مواعيد مباريات دورة الوحدة الدولية والقنوات الناقلة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

تنطلق غدا السبت، منافسات دورة نادي الوحدة الإماراتي الدولية بمشاركة أربعة فرق هي الزمالك والوحدة الإمارتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

ولن تقام الدورة بنظام الدوري من دور واحد لكن سيلتقي الزمالك مع الوحدة، والاتفاق مع أم صلال ثم يلتفي الفائزان في المباراة النهائية والخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث.

مواعيد مباريات دورة الوحدة الدولية 

السبت 20 يناير 

الاتفاق السعودي × أم صلال القطري.. الساعة 4.15 بتوقيت القاهرة.

الزمالك × الوحدة الإماراتي الساعة 6.30 بتوقيت القاهرة.

الأربعاء 24 يناير 

الخاسر من المباراة الأولى × الخاسر من المباراة الثانية.. الساعة 2.30 بتوقيت القاهرة.

الفائز من المباراة الأولى × الفائز من المباراة الثانية.. الساعة 5.30 بتوقيت القاهرة.

وستقام جميع المباريات بملعب ستاد آل نهيان في أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباريات دورة الوحدة

تبث شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية، جميع مباريات بطولة الوحدة الودية مع وجود إستوديوهات تحليلية تضم نجوم التحليل في مصر.

ويقود الزمالك في دورة الوحدة معتمد جمال المدير الفني الذي اختار 24 لاعبا للمشاركة في الدورة وهم: محمد عواد ومعاذ علاء الدين وعبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الشافي وحاتم سكر وأحمد زكي ومحمود حمدي الونش ومصطفى الزناري ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وعمر جابر وعمرو السيسي ومحمد أشرف روقا ونبيل عماد دونجا وسيد عبدالله نيمار ومصطفى شلبي ويوسف أوباما وشيكابالا ومحمد حسام بيسو ومحمد السيد وإبراهيم نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي وعمار ياسر.

دورة الوحدة الدولية الزمالك الاتفاق السعودى الوحدة الإماراتي أم صلال القطري

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