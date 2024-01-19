الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يرتدى زيه التقليدى أمام الوحدة الإماراتى.. غدًا

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، زيه التقليدي باللون الأبيض (القميص الأبيض والشورت الأبيض) خلال مباراة الوحدة الإماراتي المقرر لها، غدًا السبت، في نصف نهائي بطولة نادي الوحدة الودية.

وعلى الجانب الآخر، يرتدي فريق الوحدة الإماراتي زيه التقليدي باللون الكحلي، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للبطولة.

حضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من أحمد حسني، المدير الإداري، ومصطفى ميلا، مسئول المهمات.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على ستاد آل نهيان، استعدادًا للقاء الوحدة الإماراتي.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي ظهر الأمس لبدء معسكر إعداد في الإمارات تتخلله المشاركة في دورتين وديتين، ويتولى أحمد خالد حسانين، عضو مجلس الإدارة، رئاسة بعثة الفريق في الإمارات.

قائمة الزمالك المشاركة في الدورتين الوديتين بالإمارات

تضم قائمة الزمالك لخوض البطولتين كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد– معاذ علاء الدين– عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي– حاتم سكر– أحمد زكي-  محمود حمدي "الونش"– مصطفى الزناري– محمود علاء– حمزة المثلوثي– عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي– محمد أشرف "روقا"– نبيل عماد "دونجا"– سيد عبدالله "نيمار"– مصطفى شلبي– يوسف إبراهيم "أوباما"-  محمود عبدالرازق "شيكابالا"– محمد حسام "بيسو"– محمد السيد– إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا– ناصر منسي– عمار ياسر.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

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