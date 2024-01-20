السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تونس تتمسك بفرصها في التأهل أمام مالي بكأس أمم إفريقيا.. اليوم

تونس وناميبيا
تونس وناميبيا

يلتقي منتخب تونس نظيره المالي، في العاشرة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب «كورهوجو»، في إطار الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة لبطولة كأس الامم الإفريقية 2023، المقامة حاليا بكوت ديفوار.

ويسعى المنتخب التونسي لمصالحة جماهيره بعد الخسارة المفاجئة التي تلقاها في مباراة الجولة الماضية أمام ناميبيا بهدف دون رد، ويتطلع للفوز من أجل العودة للمنافسة على التأهل من دور المجموعات.

وغادر طه ياسين الخنيسي، مهاجم منتخب تونس، معسكر فريقه بعد تعرضه للإصابة في الرباط الجانبي للركبة وتأكد غيابه عن المشاركة في المباريات لفترة أكثر من شهر.

ويدرك منتخب «نسور قرطاج»، أن التعثر في مباراة اليوم سواء بالتعادل أو الخسارة يعني تقلص فرصه في المنافسة على التأهل للدور الثاني لكأس أمم إفريقيا.

فيما يدخل منتخب مالي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الانتصار الذي حققه في الجولة الماضية على نظيره منتخب جنوب إفريقيا، ويسعى لتكرار الفوز من أجل تأمين صدارته للمجموعة والاقتراب من التأهل على الصدارة.

ويتصدر منتخب مالي ترتيب المجموعة بـ3 نقاط، فيما يحتل المنتخب التونسي المركز الثالث في ترتيب المجموعة بدون نقاط.

يذكر أن منتخبا جنوب إفريقيا وناميبيا، سيلتقيان يوم غدٍ الأحد، في العاشرة مساء، في إطار الجولة الثانية من المجموعة ذاتها.

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