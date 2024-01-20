السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موعد إجازة 25 يناير 2024.. الأجندة الكاملة بإجازات العام الرسمية

اجازة 25 يناير
اجازة 25 يناير

زاد البحث عن موعد اجازة 25 يناير 2024 الرسمية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تعد الإجازة الرسمية الثانية في القائمة الكاملة للإجازات الرسمية في مصر عقب إجازة عيد الميلاد المجيد حيث يحتفل المصريين بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.

موعد إجازة 25 يناير 2024

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بتحديد موعد اجازة 25 يناير 2024 والذي يتوافق مع يوم الخميس الموافق 25 يناير دون ترحيل والتي تعد اجازة مدفوعة الأجر لموظفي الدولة أو بأجر مضاعف للموظفين التي تفرض عليهم ظروف عملهم الاستمرار في العمل في هذا اليوم وذلك لكونه من الخدمات التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل رجال الاسعاف والعاملين بقسم الطوارئ بالمستشفيات وقوات مكافحة الحرائق وأقسام الشرطة وما إلى ذلك.

تشمل الإجازة الرسمية كافة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارات المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال وبذلك يحصل الموظفين على اجازة 3 أيام متواصلة (الخميس، والجمعة، والسبت) عقب ضم عطلة نهاية الأسبوع.

مواعيد الإجازات الرسمية في عام 2024 وأيام الإجازة في شهر يناير

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أجندة الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024 

يقدم الدستور للقراء أجندة الاجازات الرسمية المتبقية في عام 2024 والتي تشمل أكثر من 10 مناسبات اجتماعية ما بين (اجازات قومية، اجازات وطنية، اجازات دينية) والتي جاءت كما يلي:-

  • يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 اجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير.
    يوم الأربعاء الموافق 10 ابريل 2024  اجازة أول أيام عيد الفطر المبارك.
  • يوم الخميس الموافق 11 ابريل 2024  اجازة ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
  • يوم الجمعة الموافق 12 ابريل 2024  اجازة ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
  • يوم الخميس الموافق 25 ابريل 2024 اجازة عيد تحرير سيناء.
  • يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 اجازة عيد العمال.

موعد إجازة 25 يناير 2024 للموظفين والإجازات الرسمية في مصر

موعد إجازة نصف العام الدراسى لطلاب المدارس 2024 والجامعات

  • يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 اجازة عيد شم النسيم.
  • يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 وقفة عرفات.
  • يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024 اجازة عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 اجازة عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 اجازة عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 اجازة عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 اجازة ثورة 30 يونيو.
  • يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024 الاحتفال برأس السنة الهجرية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024 ذكرى ثورة 23 يوليو 2024.
  • يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024 الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
  • يوم الأحد الموافق 6 اكتوبر 2024 عيد القوات المسلحة.

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