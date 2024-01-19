موعد إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس 2024 والجامعات

موعد إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس 2024 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك مع قرب انتهاء امتحانات منتصف العام لجميع صفوف النقل 2024.

موعد إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس 2024

بداية من 27 يناير تبدأ إجازة منتصف العام فى جميع أنحاء الجمهورية ومدتها خمسة عشرة يوما حسب ما أكدته الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتى نشرت منذ بداية العام الدراسي على موقع الوزارة في شهر أكتوبر الماضي تقريبا 2023.

موعد إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس 2024

وطبقا لما جاء فى الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن إجازة نصف العام تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما حسب ما نشرته للوزارة على صفحتها بمواقع لتواصل الإجتماعى الفيسبوك وكذلك حسب ما تضمنه منشور الخطة الزمنية للوزارة.

موعد إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس 2024

وعلى صعيد متصل أوضحت المديريات التعليمية والإدارات، أن الطالب الذي ينتهي من امتحانات و تقييمات الفصل الدراسي الأول يحصل على إجازة، مضيفة أن بعض طلاب الصفوف في المرحلة الابتدائية ينتهون من الامتحانات خلال الأسبوع الثاني من يناير ومن ثم تبدأ إجازاتهم رسمياً بعد انتهاء الاختبارات، موضحة أن آخر يوم فى الامتحانات حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 24 يناير 2024.

من المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام لطلاب الجامعات اعتباراً من يوم السبت 27 يناير الجاري، وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024.

وجاء ذلك وفقًا لخريطة الزمنية المعتمدة من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

ينتظر عشرات الآلاف من تلاميذ صفوف النقل على مستوى الجمهورية نتيجة نصف العام والتى ظهرت فى بعض المديريات على مستوى الجمهورية حيث تتولى كل مديرية الإعلان عن نتيجة طلابها على حدة من خلال موقعها الإلكتروني أو موقع المحافظة التابع لها المديرية من خلال رقم الجلوس للتلميذ وذلك حسب ما أكدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال موقعها الإلكتروني مؤخرا حيث أقرت أن النتائج سوف يتم الإعلان عنها كل مديرية على حدة ويتعلق ذلك للانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد.