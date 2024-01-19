الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الإجازات الرسمية 2024.. موعد إجازة 25 يناير للقطاعين الخاص والعام وفي البنوك

الإجازات
الإجازات

يوافق يوم 25 يناير 2024 يوم الخميس، وهو يوم عطلة رسمية في مصر بمناسبة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة، ويحصل الموظفون بذلك على إجازة 3 أيام متتالية، وهي: الخميس إجازة 25 يناير 2024- الجمعة والسبت إجازة أسبوعية.

موعد إجازة 25 يناير 2024

وكانت قد أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان رسمي، يوم الخميس 18 يناير 2024، أن يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

 

إجازة 25 يناير 2024

وتعد إجازة 25 يناير 2024 من الإجازات الرسمية الهامة في مصر، حيث تصادف ذكرى ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ مصر. كما يصادف يوم 25 يناير أيضًا عيد الشرطة، الذي يوافق ذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952، التي أسفرت عن استشهاد 45 من رجال الشرطة المصرية.

 

موعد إجازة البنوك في 25 يناير 

 

تتبع البنوك المصرية الإجازات الرسمية التي يعلن عنها رئاسة مجلس الوزراء، وبناءً على ذلك، فإن إجازة 25 يناير 2024 هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في البنوك المصرية.

وبذلك، ستكون البنوك المصرية مغلقة يوم الخميس 25 يناير 2024، وهو يوم ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة، ويحصل الموظفون بذلك على إجازة 3 أيام متتالية، وهي: الخميس إجازة 25 يناير 2024- الجمعة والسبت إجازة أسبوعية.

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وعادة ما تفتح البنوك المصرية أبوابها في اليوم التالي للإجازة الرسمية، أي يوم الأحد 28 يناير 2024.

 

الإجازت الرسمية 2024 

الأحد 7 يناير، عيد الميلاد المجيد

الخميس 25 يناير، ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

الأربعاء 10 أبريل - الجمعة 12 أبريل، عيد الفطر المبارك

 الخميس 25 أبريل، عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)

الأربعاء 1 مايو، عيد العمال 

الإثنين 6 مايو، عيد شم النسيم 

الأحد 16 يونيو، وقفة عيد الأضحى

بيان من مجلس الوزراء بشأن إجازة الخميس 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2024 لموظفي القطاعين العام والخاص

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

الإثنين 17 يونيو - الخميس 20 يونيو، عيد الأضحى المبارك 

الأحد 30 يونيو، ثورة 30 يونيو 

الإثنين 8 يوليو، بمناسبة رأس السنة الهجرية 

الثلاثاء 23يوليو، عيد ثورة 23 يوليو 1952

الإثنين 16 سبتمبر، المولد النبوي الشريف 

الأحد 6 أكتوبر، عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

ويشار إلى أن بعض هذه الإجازات قد تتغير وفقًا لقرارات مجلس الوزراء المصري، مثل ترحيل الإجازات الرسمية مع الإجازات الأسبوعية الجمعة والسبت، حتى يحصل المواطنون على إجازة متصلة.

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