بعد تبكيره.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة

مع قرب انتهاء الشهر الحالي، يشغل بال الموظفين بالقطاعين العام والخاص معرفة موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 عبر جوجل، حيث تبدأ وزارة المالية في مصر بصرف المرتبات لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة في يوم الأحد المقبل ولمدة عدد 5 أيام، وذلك مع مراعاة إجازة ذكرى ثورة يناير وإجازة عيد الشرطة في يوم 25 من الشهر.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير معرفة موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 لجميع الموظفين، وموعد زيادة المرتبات رسميًا، وتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

ميعاد صرف مرتبات يناير 2024

وتشمل فترة صرف مرتبات شهر يناير لكافة العاملين في كل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 21 يناير، و22 يناير، و23 يناير، و24 يناير، ويوم الأحد الموافق 28 من الشهر نفسه، طبقا لبيان سابق من الوزارة.

وحددت الوزارة 5 أيام في كل شهر من الشهور الثلاثة الأولى في العام الجاري لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما سيتقاضونه، و3 أيام من كل شهر من أجل صرف متأخرات مستحقات العاملين، وذلك مع مراعاة أيام الإجازات وأيام العطلات الرسمية.

وستبدأ إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي طبق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

وطالبت وزارة المالية في مصر الجهات الإدارية بإخطار العاملين بها بميعاد بداية الصرف؛ وذلك من أجل تخفيف الزحام على كافة ماكينات الصراف الآلي.

موعد زيادة المرتبات رسميًا

وفيما يتعلق بزيادة المرتبات والمعاشات في عام 2024، صرح مجدي البدوي بتصريحات تلفزيونية، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بأنه وفقًا لتصريحات وزير المالية، سوغ يتم تنفيذ زيادة في المرتبات والمعاشات في الموازنة العامة الجديدة للدولة، ومن المتوقع أن ستبدأ الزيادة خلال شهر يوليو المقبل.

تبكير صرف مرتبات شهر يناير 2024

أعلنت وزارة المالية في مصر تبكير موعد صرف المرتب عن الميعاد الطبيعي بـ3 أيام، وذلك مع استمرار صرف علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وذلك منذ أكتوبر الماضي.

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موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

قرر المجلس القومي للأجور، الزيادة للحد الأدني لرواتب العاملين بالقطاع الخاص إلى مبلغ 3500 جنيه بدلًا من مبلغ 3000 جنيه، على أن ستطبق تلك الزياده وذلك اعتبارا من يناير 2024 الجاري، بدون وجود استثناءات.