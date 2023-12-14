الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تبدأ الأحد 24.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

مرتبات
مرتبات

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف المرتبات.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

وفي هذا التقرير يرصد الدستور التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر2023، وموعد الصرف.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات موظفي الدولة عن شهر ديسمبر2023 للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر وتستمر لمدة 3 أيام عمل حتي يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 (24 و25 و26 ).

أهابت الوزارة  بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

آخر شهور السنة.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 للعاملين في الدولة


مرتبات شهر ديسمبر 2023


تقرر صرف المتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وبحسب جدول المرتبات المعلن من قبل وزارة المالية، يتم إتاحة عمليات صرف مرتبات للعاملين بالدولة عن شهر ديسمبر 2023 بماكينات الصراف الآلي ATM بدءًا من الأحد 24 ديسمبر 2023 من الساعه 12 صباحًا، وتقوم  وزارة المالية بصرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين في 33 وزارة وهيئة حكومية، وفق جدول المرتبات المعلن.

نفذت وزارة المالية زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأقرها مجلس النواب، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.

وأوضحت الوزارة أن نحو 4.5 مليون موظف استفادوا من العلاوة بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

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