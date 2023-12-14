باقٍ 10 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 للعاملين فى الدولة

تتساءل شريحة كبيرة من الموظفين في الدولة والقطاع العام عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، لذا تصدر البحث عن موعد صرف رواتب هذا الشهر محرك جوجل لا سيما أن وزارة المالية أعلنت في بيانها الأخير عن أنه سيتم صرف المرتبات بالزيادة التي أقرتها الدولة خلال أكتوبر الماضي.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

تـصرف مرتبات شهر ديسمبر2023 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة في جميع الوزارات والقطاعات التابعة لها ابتداءً من يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023 ولمدة ثلاثة أيام.

موعد صرف مستحقات ديسمبر 2023

أعلنت وزارة المالية عن أن آخر يوم لصرف المرتبات هو يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023، يمكن الحصول على المرتبات في أي وقت بدءًا من تاريخ بدء عملية الصرف لكل القطاعات الإدارية.

رواتب شهر ديسمبر 2023 بعد الزيادة

أعلن الرئيس السيسي في شهر سبتمبر الماضي، عن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل 4000 جنيه لموظفي الدرجة السادسة، مع زيادة لباقي الدرجات الوظيفية والحاصلين على الدراسات العليا، وذلك في محاولة الدولة لرفع بعض الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن لا سيما مع ارتفاع معدلات التضخم محليًا وعالميًا، وفيما يلي مرتبات شهر ديسمبر 2023 بعد الزيادة.

- الموظفون في الدرجة الممتازة أو ما يعادلها يحصلون على 11 ألف جنيه.

- الموظفون في الدرجة العالية يحصلون على 9 آلاف جنيه.

- الموظفون في الدرجة الأولى يحصلون على 7 آلاف جنيه.

- الحد الأدنى للدرجة الثانية هو 6 آلاف جنيه.

- الموظفون في الدرجة الثالثة يحصلون على 5500 جنيه.

- الموظفون في الدرجة الرابعة يحصلون على 5 آلاف جنيه.

- الموظفون في الدرجة الخامسة يحصلون على 4500 جنيه

- مرتبات حاملى «الماجستير»، تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6500 جنيه.

- مرتب حاملى «الدكتوراه»: تصبح 7500 جنيه بعد الزيادة الجديدة.

- الموظفون في الدرجة السادسة يحصلون على 4 آلاف جنيه.

موعد صرف متأخرات مرتبات شهر ديسمبر 2023

أتاحت وزارة المالية للموظفين الذين لم يصرفوا مرتبات شهر ديسمبر أن يتلقوا المتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر التالي أي يناير 2024.

اقرأ أيضًا: جدول مرتبات شهر ديسمبر 2023.. موعد صرف المرتب والفئات المستفيدة