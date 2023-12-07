الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 ومتأخرات نوفمبر للموظفين

صرف مرتبات
صرف مرتبات

يتساءل عدد كبير من موظفي الدولة والقطاع العام عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر ومتأخرات نوفمبر، كونه أخر شهور عام 2023، ويصرف بالزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر الماضي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين لا سيما مع ارتفاع مؤشرات التضخم عالميًا ومحليًا جراء التأثر بالتغيرات الجيوسياسية في المنطقة وحرب غزة التي أثرت بشكل كبير على البورصات العالمية.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 

وحسب إعلان وزارة المالية عن الراوتب والصادر بعد صرف مرتبات شهر نوفمبر فإن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 لـ الموظفين في القطاع الخاص والحكومي سوف يبدأ  اعتبارًا من يوم 24 ديسمبر 2023 المقبل من الشهر الجاري. 

أيام صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 

تم تحديد موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 من قبل وزارة المالية، حيث سيتم صرفها للعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية في يوم 24 ديسمبر 2023، وسيستمر الصرف حتى يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 المقبل.

جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 

حددت المالية ألية صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، مقسمة على 3 أيام متتالية على حيث سيتم صرفها في يوم 24 من الشهر للجهات التالية: مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، مديريات الطرق والنقل.

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موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 وقيمة مرتب الدرجة الأولى

جهات صرف رواتب ديسمبر يوم 25

ستتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 في اليوم الخامس والعشرين من الشهر لوزارات: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

كما سيتم صرف مرتبات الموظفين الذين لم يستلموا مرتباتهم في المواعيد المحددة لوزاراتهم في الأيام 26 و27 و28 من شهر ديسمبر 2023.

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موعد صرف متأخرات شهر نوفمبر 2023

سيتم بدء صرف مستحقات العاملين لشهر نوفمبر 2023، الذين لم يتم صرف رواتبهم في المواعيد المحددة في الأيام التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من شهر ديسمبر الجاري.

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