الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

يصرف بالزيادة الأخيرة.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

صرف مرتبات
صرف مرتبات

تبحث شريحة كبيرة من الموظفين في الدولة والقطاع العام، عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر عام 2023 عبر جوجل، وللإجابة عن هذا السؤال أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 للموظفين في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها. 

يصرف بالزيادة الأخيرة

ومن المقرر أن تشمل هذه الرواتب الزيادة الأخيرة لعام 2023، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه، والتي تم تطبيقها في شهر أكتوبر الماضي، بقرار من السيد الرئيس لرفع المزيد من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن.

 صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

وقد أوضحت وزارة المالية صرف مرتبات ديسمبر 2023 وفقًا لزيادة المرتبات الأخيرة، التي تم الإعلان عنها برفع الحد الأدنى للأجور من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، ونُشرت في الجريدة الرسمية، يوم الثلاثاء 7 نوفمبر. 

ويتضمن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2023 جدولًا يشمل الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية. تم تطبيق هذا القرار في شهر أكتوبر الماضي.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 وقيمة مرتب الدرجة الأولى

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تصرف بالزيادة.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

وبالنسبة لموعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، أعلنت وزارة المالية أنه سيكون بدءًا من يوم الأحد 24 ديسمبر، وسيتم الصرف خلال ثلاثة أيام تنتهي يوم الثلاثاء 26 ديسمبر. 

موعد صرف متأخرات مرتبات شهر ديسمبر 2023

 أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، حيث سيتم صرفها على ثلاثة أيام، بدءًا من الأحد 24 ديسمبر 2023 وحتى الثلاثاء 26 ديسمبر 2023،  وسيتم صرف المستحقات المتأخرة للعاملين بالدولة بدءًا من السابع من نفس الشهر، وستكون آخر موعد للحصول عليها هو 11 يناير من العام القادم 2024.

رواتب شهر ديسمبر  2023 بعد الزيادة

- يتقاضى العاملون في الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 11 ألف جنيه.

- يتقاضى العاملون في الدرجة العالية 9 آلاف جنيه.

- يتقاضى الموظفون في الدرجة الأولى 7 آلاف جنيه.

-  الحد الأدنى للدرجة الثانية 6 آلاف جنيه.

- يحصل العاملون في الدرجة الثالثة 5500 جنيه.

- العاملون في الدرجة الرابعة فيتقاضون 5 آلاف جنيه.

- يبلغ مرتب العاملين في الدرجة الخامسة 4500 جنيه.

- ويتقاضى العاملين في الدرجة السادسة 4 آلاف جنيه.

أقرأ أيضًا: تصرف بالزيادة.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة

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