تصرف بالزيادة.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة

يتساءل الملايين من الموظفين في القطاع العام وقطاع الأعمال عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، وذلك بالتزامن مع بدايات الشهر، وقد أعلنت وزارة المالية عن تاريخ صرف مرتبات شهر ديسمبر الجاري لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بالدولة، بعد أن تم صرف مرتبات موظفي الدولة عن نوفمبر للموظفين في اليوم 23 من الشهر الماضي.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

ومن المفترض أن يببدء صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 للموظفين في 66 وزارة وهيئة وجهة حكومية اعتبارًا من يوم الأحد 24 ديسمبر 2023، وسيستمر الصرف لمدة 5 أيام، حتى يوم الأربعاء 28 ديسمبر 2023.

جدول صرف رواتب شهر ديسمبر 2023

من المقرر وفق خطة وزارة المالية ففي يوم 24 ديسمبر 2023، سيتم صرف مرتبات العديد من الجهات الحكومية في مصر، ستصرف مرتبات مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة الإسكان والمرافق، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة القوى العاملة، ومديريات الطرق والنقل في يوم 24 من الشهر.

و يوم 25 من الشهر، سيتم صرف مرتبات وزارة التعليم العالي، وزارة التنمية المحلية، وزارة العدل، وزارة الكهرباء، وزارة التخطيط، وزارة الاستثمار، وزارة التعاون الدولي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الزراعة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة المالية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في يوم 25 من الشهر.

موعد صرف متأخرات شهر ديسمبر 2023

سيتم صرف مرتبات موظفي الدولة عن شهر ديسمبر 2023 في الأيام 26، 27، و28 من الشهر لجميع العاملين الذين لم يتمكنوا من استلام مرتباتهم في المواعيد المحددة لكل وزارة.

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين في الدولة

أتاحت وزارة المالية العديد من الأماكن المختلفة التي يمكن للموظفين سحب رواتبهم من خلالها، وهذا يساعد في تقليل الازدحام في مكان واحد، بالإضافة إلى تنظيم عملية السحب وتوفير وقت وجهد لأصحاب الرواتب هذه الأماكن تشمل:

- مكاتب البريد المصري في جميع المدن والقرى.

- فروع بنك ناصر الاجتماعي في كل المراكز والمدن.

- ماكينات الصراف الآلي ATM المنتشرة في جميع المحافظات

- نقاط البيع التابعة لشركة فوري.

- البنوك التجارية.

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