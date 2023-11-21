موعد صرف مرتبات نوفمبر 2023 بالزيادة عقب تطبيق الحد الأدنى

زاد البحث عن موعد صرف مرتبات نوفمبر 2023 بالزيادة مع بداية الأسبوع الأخير من الشهر الجاري حيث يرغب الكثير في تدبير مصروفات امتحانات الفصل الدراسي الأول لأبنائهم والتي ستجرى خلال شهر يناير المقبل، وفقا الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023_2024 التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم.

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2023 بالزيادة

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات نوفمبر 2023 بالزيادة خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2023 مع مراعاة أيام الإجازات في البنوك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وقررت الوزارة صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات الشهرية خلال أيام 8 و9 و12 ديسمبر 2023، وحذرت الموظفين والعاملين في الهيكل التنظيمي للدولة عدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي للبنوك حيث أن المرتبات ستكون موجودة في حساباتهم من يوم بدأ الصرف المحددة في الكتاب الدوري.





جدول الحد الأدنى للأجور عقب تطبيق الزيادة

وضعت وزارة المالية جدول برواتب موظفي الدولة عقب رفع الحد الأدنى للأجور بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي جاء كما يلي:-

مرتبات موظفي الدرجة الممتازة بلغ نحو 11 ألف جنيه بداية من شهر أكتوبر 2023 عقب رفع الحد الأدنى للأجور.

مرتبات موظفي الدرجة العالية بلغ نحو 9 ألف جنيه بداية من شهر أكتوبر 2023 عقب رفع الحد الأدنى للأجور.

مرتبات موظفي درجة المدير العام بلغ نحو 8 ألف جنيه بداية من شهر أكتوبر 2023 عقب رفع الحد الأدنى للأجور.

مرتبات موظفي الدرجة الأولى بلغ نحو 7 ألف جنيه بداية من شهر أكتوبر 2023 عقب رفع الحد الأدنى للأجور.

مرتبات موظفي الدرجة الثانية بلغ نحو 6 ألف جنيه بداية من شهر أكتوبر 2023 عقب رفع الحد الأدنى للأجور.

مرتبات موظفي الدرجة الثالثة بلغ نحو 5500 جنيه بداية من شهر أكتوبر 2023 عقب رفع الحد الأدنى للأجور.

مرتبات موظفي الدرجة الرابعة بلغ نحو 5000 جنيه بداية من شهر أكتوبر 2023 عقب رفع الحد الأدنى للأجور.

مرتبات موظفي الدرجة الخامسة بلغ نحو 4500 جنيه بداية من شهر أكتوبر 2023 عقب رفع الحد الأدنى للأجور.



مرتبات موظفي الدرجة السادسة بلغ نحو 4000 جنيه بداية من شهر أكتوبر 2023 عقب رفع الحد الأدنى للأجور.

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