يكثف الموظفون البحث عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 عبر محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، وذلك بعد مضي ثلثي الشهر، ومن المفترض أن تصرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للعاملين في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها خلال أيام قليلة.

مرتبات شهر نوفمبر 2023

وسوف تصرف مرتبات شهر نوفمبر شاملة الزيادة الجديدة المقررة في المرتبات برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه، والتي تم تطبيقها في شهر أكتوبر الماضي، بعد أن قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر ببني سويف سبتمبر الماضي، ضمن حزمة قرارات لتحمل بعض الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل ارتفاع مؤشرات التضخم محليًا وعالميًا.

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، وفقًا لإعلان وزارة المالية، يوم الخميس المقبل 23 من الشهر الجاري، حيث سيتم الصرف خلال 3 أيام على النحو التالي:

- يوم الخميس 23 نوفمبر: صرف مرتبات الموظفين والعاملين بالدرجة العالية أو ما يعادلها.

- يوم الجمعة 24 نوفمبر: صرف مرتبات الموظفين والعاملين بالدرجة المدير العام أو ما يعادلها.

- يوم السبت 25 نوفمبر: صرف مرتبات الموظفين والعاملين بالدرجات الأخرى.

مرتبات الموظفين في القطاع العام بعد الزيادة

في شهر سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لذلك، سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 بزيادة الحد الأدنى للأجور على النحو التالي:

1- الدرجة الخامسة ستصبح 4500 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.

2- الدرجة السادسة ستصبح 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.

3- حاملو الماجستير فسيتم صرف مرتباتهم بقيمة 6500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.

4- حاملو الدكتوراهة سيتم صرف مرتباتهم بقيمة 7500 جنيه بدلًا من 7000 جنيه.

أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن طريق المحافظ الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في مصر خلال الفترة من 23 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وتؤكد وزارة المالية على ضرورة تجنب التزاحم على الماكينات، وأن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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