تصرف الخميس.. قيمة مرتبات شهر نوفمبر 2023 بعد الزيادة لكل الشرائح

يتصدر البحث عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، وذلك بعد مضي أكثر من نصف الشهر، ويزداد الاهتمام بمعرف موعد استحقاق المرتبات بعد الزيادة التي أقرها الرئيس السيسي للمرتبات والمعاشات في محاولة منها لرفع الأعباء عن كاهل المواطن لا سيما بعد ارتفاع مؤشرات التضخم محليًا وعالميًا، وقد بدأ صرف المرتبات بالزيادة منذ أكتوبر الماضي.

موعد بداية صرف مرتبات نوفمبر 2023

ولم يتبقى سوى بضعة أيام لصرف رواتب شهر نوفمبر 2023 للموظفين في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، أعلنت وزارة المالية عن جدول زمني لصرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، حيث من المقرر أن يبدأ ذلك في الخميس القادم، الموافق 23 نوفمبر من هذا الشهر على أن يأتي جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 كالتالي:

جدول صرف مرتبات نوفمبر 2023

سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للعاملين في الدولة ابتداءً من يوم الخميس 23 نوفمبر 2023، وستستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام، بما في ذلك يوم الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 و29 نوفمبر، وتأتي هذه المواعيد وفقًا لكتاب دوري صادر عن وزارة المالية في 6 نوفمبر 2023.

قيمة مرتبات شهر نوفمبر 2023 بعد الزيادة لكل الشرائح

بعد الزيادة، سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر للموظفين بعد أسبوع. تشمل الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة قيمة علاوة الغلاء لجميع الدرجات الوظيفية. فيما يلي تفاصيل قيمة المرتبات بعد الزيادة:

- سيتم رفع مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها إلى 11،100 جنيه.

- سيتم زيادة مرتب الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة إلى 8،508 جنيه.

- سيتم صرف مرتب درجة المدير العام أو ما يعادلها بزيادة 300 جنيه.

- سيتم صرف مرتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها بزيادة 300 جنيه.

- سيتم رفع الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6،912 جنيه إلى 7،212 جنيه.

- سيتم رفع الحد الأدنى للدرجة الأولى من 6،264 جنيه إلى 6،564 جنيه.

- سيتم زيادة الحد الأدنى للدرجة الثانية من 5،564 جنيه إلى 5،864 جنيه.

- سيتم رفع الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 5،350 جنيه إلى 5،650 جنيه.

- سيتم زيادة الحد الأدنى للدرجة الرابعة من 4،793 جنيه إلى 5،093 جنيه.

- سيتم زيادة الحد الأدنى للدرجة الخامسة من 4،536 جنيه إلى 4،836 جنيه.

- سيصرف مرتب الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة بقيمة 4،000 جنيه بدلًا من 3،500 جنيه.