مرتبات شهر نوفمبر 2023.. جدول صرف رواتب الموظفين في الدولة بعد الزيادة

يتساءل شريحة كبيرة من المصريين العاملين في القطاع العام عبر المنصات عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 وذلك بعد مضي النصف الأول من الشهر الجاري.

مرتبات شهر نوفمبر 2023

صرحت وزارة المالية بجدول مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر وديسمبر لعام 2023 للعاملين في الحكومة بالزيادة الجديدة التي تم تطبيقها منذ شهر أكتوبر الماضي، ونستعرض فيما يلي جدول مواعيد صرف المرتبات، بالإضافة إلى الحد الأدنى للأجور الجديد الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من مرتبات شهر أكتوبر بقرار من السيد الرئيس ضمن حزمة من قرارات هدفها تقليل العبء عن المواطنين.

موعد مرتبات شهر نوفمبر 2023

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر نوفمبر اعتبارًا من يوم الخميس 23 نوفمبر 2023.

وقد قررت الوزارة صرف مستحقات العاملين المتأخرة بخلاف الرواتب في أيام 8 و9 و12 نوفمبر 2023، على أن تتاح مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفقًا للجدول الزمني المعلن في النظام المالي الإلكتروني.

تهيب المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصةً أن الرواتب ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

جدول مرتبات الموظفين في الدولة بعد الزيادة نوفمبر 2023

تم بدء تنفيذ زيادة رواتب موظفي الحكومة لعام 2023 اعتبارًا من شهر أكتوبر 2023. تم رفع الحد الأدنى للأجور في هذه الزيادة. يتضمن جدول زيادة الرواتب الحالي رفع الحد الأدنى للأجور والذي بدأ تطبيقه في شهر أكتوبر 2023 على النحو التالي:

الحد الأدنى لمرتبات الدرجات الوظيفية شهر نوفمبر 2023

- زاد الحد الأدنى للأجور للدرجة الوظيفية الممتازة إلى 11 ألف جنيه اعتباراً من شهر أكتوبر 2023.

-الرواتب الجديدة للدرجة الوظيفية العالية إلى 9 آلاف جنيه اعتباراً من شهر أكتوبر 2023.

- الرواتب لعام 2023 للدرجة الوظيفية مدير عام إلى 8 آلاف جنيه اعتباراً من شهر أكتوبر 2023.

-الحد الأدنى للأجور للدرجة الوظيفية الأولى بلغ 7 آلاف جنيه اعتباراً من شهر أكتوبر 2023.

- الحد الأدنى للأجور للدرجة الوظيفية الثانية سجل 6 آلاف جنيه اعتباراً من شهر أكتوبر 2023.

- الدرجة الوظيفية الثالثة بلغ 5500 جنيه اعتباراً من شهر أكتوبر 2023.

- الوظيفية الرابعة وصلت إلى 5000 جنيه اعتباراً من شهر أكتوبر 2023.

- يصل الحد الأدنى للأجور للدرجة الوظيفية الخامسة إلى 4500 جنيه اعتباراً من شهر أكتوبر 2023.

- يصل الحد الأدنى للأجور للدرجة الوظيفية السادسة إلى 4000 جنيه اعتبارا من شهر أكتوبر 2023.

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