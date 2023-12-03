الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023.. وقيمة زيادة الرواتب

مرتبات شهر ديسمبر
مرتبات شهر ديسمبر 2023

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 محور اهتمام أكثر من 6 ملايين موظف في الهيكل الإداري للدولة بمختلف محافظات الجمهورية وفقا للزيادة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل استثنائي في إطار الدعم الاجتماعي والذي تم تطبيقه من شهر أكتوبر الماضي.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023
 

تترقب موظفي الدولة بكافة الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 والتي تم الإعلان عنها من خلال الكتاب الدوري الذي يصدر بشكل ربع سنوي يحدد توقيت الصرف لكل موظفي الوزرات والهيئات التابعة له حيث تتم عملية الصرف بداية من يوم 24 ديسمبر وحتى يوم 29 من نفس الشهر.

فيما يتم صرف المتأخرات أيام 7 و10 و11 على أت تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm وفقا للمواعيد المعلنة في الكتاب الدوري الذي تصدره وزارة المالية المصرية ويتم اعتماده رسميا من الدكتور محمد معيط وزير المالية.

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جدول زيادة مرتبات موظفي الدولة 2023

جاءت زيادة  مرتبات موظفي الدولة والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشكل استثنائي ضمن حزمة قرارات مالية رفع الأعباء عن المواطنين حيث يتم استحقاقها في شهر أكتوبر 2023 وهى كما يلي:-

  • مرتبات موظفي الدولة بالدرجة الممتاز أو ما يعادلها 11 ألف جنيه.
  • مرتبات موظفي الدولة بالدرجة العالية أو ما يعادلها 9 ألف جنيه.
  • مرتبات موظفي الدولة بدرجة المدير العام أو ما يعادلها 8 ألف جنيه.
  • مرتبات موظفي الدولة بالدرجة الأولى أو ما يعادلها 7 ألف جنيه.
  • مرتبات موظفي الدولة بالدرجة الثانية أو ما يعادلها 6 ألف جنيه.
  • مرتبات موظفي الدولة بالدرجة الثالثة أو ما يعادلها 5 ألف و500 جنيه.
  • مرتبات موظفي الدولة بالدرجة الرابعة أو ما يعادلها 5 ألف جنيه.
  • مرتبات موظفي الدولة بالدرجة الخامسة أو ما يعادلها 4 ألف و500 جنيه.
  • مرتبات موظفي الدولة بالدرجة السادسة أو ما يعادلها 4 ألف جنيه.

ويتم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي للبنك الذي تتعامل معه المؤسسة والهيئة والشركة التي يعمل فيها الموظف من كافة محافظات الجمهورية.

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