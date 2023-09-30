عاجل.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى المرتبات 2023

موعد صرف الزيادة الجديدة فى المرتبات 2023 من الموضوعات التي ارتفع البحث عنها خلال الساعات الأخيرة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة استثنائية تضاف إلى مرتبات الموظفين وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

ويتساءل العاملون والموظفون بالقطاع الحكومي والخاص وقطاع الأعمالي عن الزيادة الاستثنائية التي أقرّرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، وموعد صرفها مع المرتبات.

موعد صرف الزيادة الجديدة فى المرتبات 2023

"الدستور" تستعرض في هذا التقرير؛ موعد صرف الزيادة الجديدة فى المرتبات 2023 في إطار سلسلة خدمية نقدمها باستمرار عبر موقعنا الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لمعرفة المزيد اضغط هنـــــــــــــــــا.

تبدأ عمليات صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 اعتبار من يوم الأربعاء 25 أكتوبر حتى يوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر لتكون أيام 25 و26 و28 و29 و30 أكتوبر المقبل.

كما يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و10 و11 أكتوبر 2023، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي طبقًا للمواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية، وفق ما أعلنته وزارة المالية.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

كانت وزارة المالية قد قامت بصرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري بداية من الخميس الماضي 21 سبتمبر 2023، ومن المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء المقبل 27 سبتمبر 2023، على مدار 5 أيام، لتخفيف الازدحام وتكدس الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه من المقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد للعاملين في القطاع الحكومي، والزيادة المقررة لأصحاب المعاشات، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بعد إحالتها إلى مجلس النواب فور انعقاده في أكتوبر المقبل.

وأوضح وزير المالية، أنه سيتم استحقاق الحزمة الجديدة من الزيادات، بداية من شهر أكتوبر المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية تبلغ 60 مليار جنيه.

جدول الحد الأدني للأجور الجديد أكتوبر 2023

الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدرجة السادسة 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.

الحد الأدنى لأجور عمال الدرجة الخامسة 4500 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.

الحد الأدنى لأجور عمال الدرجة الرابعة 5000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.

الحد الأدنى لأجور عمال الدرجة الثالثة 5500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه

الحد الأدني لأجور عمال الدرجة الثانية 6000 جنيه بدلًا من 5500 جنيه.

الحد الأدنى لأجور عمال الدرجة الأولى 6500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.

الحد الأدنى لأجور العاملين على درجة مدير عام 7000 جنيه.

الحد الأدنى لأجور العاملين على الدرجة العليا 8000 جنيه.

الحد الأدنى لأجور العاملين على الدرجة الممتازة 10000 جنيه.