الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 وقيمة مرتب الدرجة الأولى

صرف مرتبات
صرف مرتبات

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 في بيان رسمي لموعد صرف مرتبات الربع الاخير من العام الجاري، ويستمر صرف مرتبات شهر ديسمبر بالزيادات الالتي تم صرفها نوفمبر الماضي، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

أصدرت وزارة المالية بيان في أكتوبر الماضي حددت فيه موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 مع إعلان مواعيد صرف مرتبات شهري اكتوبر ونوفمبر. 

وحسب بيان وزارة المالية المصرية، فإن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 للموظفين سيكون بدءًا من يوم الأحد 24 ديسمبر 2023، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.

ويستمر صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 وفقًا لزيادة المرتبات الأخيرة التي تم تطبيقها منذ شهر أكتوبر الماضي، والتي شملت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.

وقال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف متأخرات ديسمبر أيام ٧، ١٠، ١١ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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ما هي قيمة زيادة الدرجة الأولى؟ 

زادت مرتبات الموظفين في أكتوبر الماضي وبدأ صرف المرتب بالزيادات الجديدة بدءًا من نوفمبر الماضي، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف 1000 جنيه زيادة على المرتبات الشهرية ورفع الحد الأدني للأجور في أبريل الماضي.

وبلغت زيادة الدرجة الأولى  بعد زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا اعتبارا من أكتوبر الماضي 2023 لتصبح 7000 جنيه بدلًا من 6500 جنيه.

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