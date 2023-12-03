موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 ومنافذ الصرف في الجمهورية

يبدأ صرف معاشات شهر يناير 2024 في بداية كل شهر ميلادي كما هو متبع كل شهر من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التي حددت منافذ صرف معاشات المواطنين، وتعرضها الدستور في التقرير التالي.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

يبدأ صرف معاشات شهر يناير 2024 لأكثر من 10 مليون مواطن من أصحاب المعاشات في الأول من شهر يناير من العام المقبل 2024، ويوافق الأول من يناير يوم الاثنين 1- 1- 2024 ، ويحدد صندوق المعاشات التابع لوزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 وفقا جدول يقسم أصحاب المعاشات لشرائح.

ويحصل المواطنين على معاشات شهر يناير بالزيادة التي أقرتها الدولة في أكتوبر الماضي وبدأ صرفها في نوفمبر ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية والتي بدأ تطبيقها منذ نوفمبر الماضي، والبالغ قيمتها 300 جنيها لأصحاب المعاشات.

منافذ صرف معاشات شهر يناير 2024

وفرت الدولة عدة منافذ لـ صرف معاشات شهر يناير 2024 والتي تشمل أكثر من 16 ألف منفذا لصرف المعاشات عبر أنحاء الجمهورية ويختار منها صاحب المعاش المنفذ الأقرب له لـ صرف معاشات شهر يناير وهي:

مكاتب التأمينات الاجتماعية.

البريد المصري.

بنك ناصر الاجتماعي.

ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة

فروع ومنافذ شركة فوري

بنوك القرى

الحسابات الجارية بالبنوك

ماكينات الصرف الآلي عبر كارت ميزة لأصحاب المعاشات.

ويستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن المعاش بالاسم من خلال موقع التأمينات الاجتماعية من هذا الرابط https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx، ثم اختيار تسجيل الدخول، قم بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور في حالة امتلاك حساب وفي حالة عدم امتلاك حساب يجب إنشاء حساب جديد، اختيار خدمات أصحاب المعاشات، ثم الضغط على بدء الخدمة وإدخال البيانات المطلوبة.