على مدار العامين الماضيين شهد أصحاب المعاشات زيادات غير مسبوقة في قيمة المعاش وذلك لمواجهة غلاء المعيشة الذي فًرض على الدولة بفعل الاحداث السياسية العالمية وتأثرت بها دول العالم أجمع ومنها مصر كذلك، فسعت الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عن كاهل المصريين من مختلف الفئات سواء اصحاب المعاشات او الموظفين او المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة.

آخر تطورات زيادة المعاشات 2023 وموعد صرف معاشات ديسمبر

في التقرير التالي نوضح تفاصيل زيادة المعاشات 2023 وموعد صرف معاشات ديسمبر 2023 كذلك خطوات التعرف على تطورات زيادة المعاشات.

زيادة المعاشات 2023 / 2024

كانت أخر زيادة حصل عليها أصحاب المعاشات زيادة المنحة الاستثنائية المقدمة من الدولة بقيمة 300 جنيه بحيث تصبح 600 جنيه وتم صرفها من معاشات نوفمبر الجاري والتي جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

في مارس الماضي وجه الرئيس السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 13% ضمن حزمة من القرارات لتوفير الحماية الاجتماعية كذلك لأصحاب المعاشات وتم تطبيق هذا القرار في أبريل 2023، حيث جاء قرار الزيادة للمعاشات قبل ميعاده المعتاد بثلاث أشهر.

وفي نوفمبر 2022 كان قد وجه الرئيس السيسي أيضا بمنح زيادة استثنائية لاصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه يستفيد منها 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات.

معاشات ديسمبر 2023

يتم صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 في اليوم الأول من الشهر وهو يوم الجمعة 1 ديسمبر ويتم الصرف من المنافذ المعتادة للصرف وهي مكاتب البريد المنتشرة بالمحافظات أو ماكينات الصرف الآلي وغيرها من المنافذ المعتادة لأصحاب المعاشات.

الاستعلام عن تطور زيادة المعاشات 2023

يمكن الاستعلام عن تطور زيادة المعاشات 2023 من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي تتيح هذه الخاصية لأصحاب المعاشات من هنا

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

بعد فتح الرابط اختار صاحب معاش

ثم اضغط على الخدمات التأمينية

ثم اختار خدمة استعراض تطور زيادات المعاشات

اضغط بدء الخدمة

مع العلم يجب أن يكون لديك حساب على موقع الهيئة القومية للتامين الاجتماعي من أجل تنفيذ الخدمة واستعراض تطور زيادات المعاش

بعد ادخال البيانات الخاصة بك وهي

اسمك رباعي والرقم التأميني ورقم البطاقة واسم الام يتم عمل حساب لك

وبهذا يمكن الاستعلام عن تطور زيادات المعاش.

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