اعرف خدمات موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 2023

يكثر البحث عن خدمات موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والتي توفرها من خلال موقعها الخاص على الانترنت للتسهيل على المواطنين الذين يحتاجون الخدمات الخاصة بها.

رابط خدمات موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 2023

في هذا التقرير نعرض خدمات موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وخطوات تنفيذها بكل سهولة.

في البداية يمكن الوصول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا لتنفيذ الخدمات التي تحتاجها

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

يمكن من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تنفيذ الخدمات التالية:

الاستعلام عن الرقم التأميني الخاص بك بكل سهولة

ويوجد خدمات لعدة فئات منها

خدمات المؤمن عليها

ويمكن تنفيذ الخدمات التالية تسجيل رقم تأميني

إخطار العامل مكتبة الهيئة عند التحاقه بعمل

التأمين على العمالة غير المنتظمة

انهاء خدمة عمالة غير منتظمة

الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة

طلب استعلام عن السيارة

عرض السيارات المملوكة لمالك

الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه

الاستعلام عن أخر مدة تأمينية

الاستعلام عن سدادات العاملين بالخارج

استعراض السداد عن عملية المقاولة (مستخلصات)

استعلام عن البيانات الأساسية لعمليات المقاولات المستمرة

خدمات خاصة بالمستفيد

صرف منحة زواج وهي منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة بعد قطع معاش البنت أو الأخت للزواج.

استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد

صرف منحة القطع: ​في حالة قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى، يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة.

صرف مصاريف الجنازة: عند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر تصرف بالترتيب: ‌الأرمل أو الأرملة وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.

صرف منحة الوفاة: عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

صرف معاش المستحقين للوفاة

الخدمات الخاصة بصاحب العمل

التأمين على عامل بالقطاع الخاص

طلب استعلام عن السيارة

عرض السيارات المملوكة لمالك

استعراض كشف حساب السيارة

استعراض العمالة المستمرة

استعلام عن البيانات الأساسية عن البيانات الاساسية لعمليات المقاولات المستمرة

استعلام عن العمليات المستمرة التابعة للمقاول

الاستعلام عن البيانات الأساسية للمنشأة

الاستعلام عن أوعية الأجور

خدمات صاحب المعاش

استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش

استعراض تطور زيادات المعاش

طلب معاش استثنائي

خدمات غير المصريين

خدمة التحاق عامل اجنبي بخدمة صاحب العمل قطاع خاص

الاستعلام عن رصيد مؤمن عليه

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