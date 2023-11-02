الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي عبر موقع الهيئة القومية للتأمين من المواضيع التى يتزايد معدل لبحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر .

الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي عبر موقع الهيئة القومية للتأمين

اتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رابط الاستعلام عن التأمينات من خلال نشره على موقعها ويمكن الدخول إليه من خلال هذا الرابط

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

خطوات الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي عبر موقع الهيئة القومية للتأمين

- الدخول على الرابط الاستعلام عن التأمينات من خلال الضغط على هذا الرابط

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

- الضغط على أيقونة "بدء الخدمة".

- كتابة البيانات الشخصية للمستعلم وهي بيانات الرقم القومى للمستعلم, والاسم الأول للأم.

-الضغط على أيقونة أنا لست روبوت.

- الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

- فى نهاية الخطوات السابقة والضغط على أيقونة إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني .

الاستعلام عن الرقم التأمينى من خلال الخط الساخن

اتاحت الهيئة القومية للتامينات خطة الاستعلام عن الرقم التأمينى من خلال الخط الساخن عبر الرقم 16217.

كيفية الحصول على الرقم التأميني

يمكن استخراج الرقم التأميني من خلال التوجه إلى أقرب منطقة تأمينية أو مكتب تأميني بشهادة الميلاد المميكنة وبطاقة الرقم القومي وتكون سارية وتقديم طلب الموظف المختص لاستخراج رقم تأميني لأول مرة.

خدمات موقع الهيئة القومية للتأمينات

أتاح موقع الهيئة العديد من الخدمات للمواطنين ومنها خدمات المؤمن عليهم، خدمات أصحاب الأعمال، خدمات أصحاب المعاشات، خدمات المستفيدين، خدمات لغير المصريين.

كما يوجد خدمة العمالة غير المنتظمة، وخدمة تسجيل رقم تأمين، التأمين على العمالة غير المنتظمة، وعرض السيارات المملوكة لمالك، واستعراض كشف حساب السيارة، والتأمين على عمال النقل البحري وغير ذلك

طريقة التسجيل على موقع التأمينات الاجتماعية

يتطلب الاستفادة من معظم خدمات موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ما عدا الرقم التأميني التسجيل على موقع الهيئة من خلال رابط التسجيل على موقع التأمين الاجتماعي.

ويحتاج التسجيل إدخال البيانات الآتية: اسم المستخدم، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة.

ويتطلب كذلك إدخال الاسم الأول للأم باللغة العربية، الرقم القومي.

ويحتاج أيضا إدخال الرقم التأميني، العنوان والبلد ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني، وإعادة إدخال البريد الإلكتروني.

ويتطلب إدخال رقم الموبايل والبريد الإلكتروني، إدخال كلمة سر، وإعادة إدخال كلمة السر.

وتحتاج قبل إنهاء التسجيل الضغط على مربع "أنا لست برنامج روبوت"، ثم الضغط على مربع الموافقة على الشروط والأحكام.. وأخيرًا الضغط على تسجيل الدخول.