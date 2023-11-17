المحاكمات فى أسبوع|تأجيل محاكمة متهم باغتيال اللواء نبيل فراج وعصابة سرقة المعاشات

شهد الأسبوع الماضي عددًا من القرارات القضائية المهمة في عددٍ من المحاكمات، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "المحاكمات في أسبوع".

تأجيل محاكمة متهمين بخطف صاحب مزرعة لـ6 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة متهمين بخطف صاحب مزرعة خيول، لجلسة 6 يناير المقبل، للسماع لأقوال المجني عليه.

صدر القرار، برئاسة المستشار ياسر أحمد علي الأحمداوي، وعضوية المستشارين دكتور عادل محمد أحمد السيوي، عمرو علي أحمد الكساب، وأحمد رضوان إبراهيم أبازيد وأمانة سر محمد طه.

تأجيل محاكمة 4 عاطلين بإنهاء حياة ربة منزل بالمولوتوف لـ 9 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، محاكمة 4 عاطلين بالتسبب فى قتل ربة منزل حرقًا فى دار السلام، لجلسة 9 ديسمبر المقبل، لمناقشة الطبيبة الشرعية.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

تأجيل محاكمة المتهمين بسحل فتاة لسرقتها في قصر النيل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، الثلاثاء، محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع منطقة قصر النيل لجلسة 3 ديسمبر.

تعود أحداث الواقعة عندما تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها فى الشارع وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها.

تأجيل محاكمة المتهمين بالنصب على المواطنين في الأميرية

أجلت محكمة جنح الأميرية، اليوم، محاكمة عصابة سرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم والاستيلاء منهم على آلاف الجنيهات، لجلسة 19 نوفمبر.

تأجيل محاكمة مندوب مكافحة الحشرات المزيف لـ27 نوفمبر

أجّلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة عنصر إجرامي ادعى أنه مندوب بشركة إبادة حشرات، وفور دخوله الشقق يقوم بسرقتها بالقاهرة، لجلسة 27 نوفمبر.

الدائرة الثانية إرهاب تؤجل محاكمة متهم بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، تأجيل إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه بالإعدام مع آخرين لاتهامهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج لجلسة 9 ديسمبر المقبل للمرافعة.