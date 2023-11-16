الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة متهمين بخطف صاحب مزرعة لـ6 يناير

ارشيفية
ارشيفية

قررت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة متهمين بخطف صاحب مزرعة خيول، لجلسة 6 يناير المقبل، للسماع لأقوال المجني عليه.

صدر القرار، برئاسة المستشار ياسر أحمد علي الأحمداوي، وعضوية المستشارين دكتور عادل محمد أحمد السيوي، عمرو علي أحمد الكساب، وأحمد رضوان إبراهيم أبازيد وأمانة سر محمد طه.

وطلبت النيابة العامة أثناء مرافعتها، تطبيق أقصى مواد الاتهام على المتهمين، فيما انضم محامي المجني عليه إلى طلبات النيابة العامة، وتطبيق أقصى عقوبة واردة في مواد الاتهام، وطالب المحكمة بعدم أخذ المتهمين بأي درجة من الرأفة أو الشفقة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بخطف المجني عليه كرهًا عنه، بأن اقتادوه عنوة بسيارة المتهم الأول وبالاشتراك مع المتهم الثاني، وقاموا بتوقيعه كرهًا عنه على إيصالات أمانة، بأن أشهرا في وجهه أسلحة بيضاء واحتجزوه من دون أمر أحد الحكام المختصين.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس تأجيل محاكمة خطف صاحب مزرعة مزرعة خيول أقوال المجني عليه

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