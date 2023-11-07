الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ميكروباص مطموس اللوحات.. التحقيق في خطف 7 متهمين عاملًا في التجمع

نيابة
نيابة

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع 7 متهمين بخطف عاملا بسبب خلافات مالية مع شقيقه بالتجمع الخامس.

واستمعت النيابة لأقوال ربة منزل واكدت أنه حال تواجدها رفقة نجلها - عامل- أمام محل سكنهما لإنزال الأغراض الخاصة بهما فوجئت بقيام مجهولين بإصطحاب نجلها داخل سيارة "ميكروباص" لم تتبين أرقام لوحاتها والإنصراف به.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة صاحب مزرعة، سائق - 5 آخرين يعملون بذات المزرعة.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر صاحب المزرعة بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المجنى عليه مالك شركة إستثمار عقارى "مقيد الحرية على ذمة قضايا نصب.

واستيلائه منه على مبلغ مالى قيمة شراء فيلا بالجيزة، وتسليمه أوراق مزورة لملكية الفيلا فإختمر في ذهنه اختطاف "المجنى عليه" لمساومته على رد المبلغ المالى نظير إطلاق سراحه، واحتجازهم للمجنى عليه داخل المزرعة المشار إليها.

كما أضاف أحد المتهمين بأن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ملك أحد أصدقائه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة القاهرة الجديدة ا خلافات مالية خطف عامل التجمع الخامس سيارة ميكروباص

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