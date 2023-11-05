المشدد 15 سنة لعامل خردة خطف فتاة مُعاقة وعاشرها فى الجيزة

قضت الدائرة 27 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة عامل خردة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة بتهمة خطف ومعاشرة فتاة معاقة في الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبازيد وأمانة سر محمد طه.

أمر الإحالة

أحالت نيابة جنوب الجيزة عامل خردة بتهمة خطف فتاة معاقة ومعاشرتها جنسيًا في الجيزة إلى محكمة الجنايات.

تبين من الأوراق أن المتهم "محمد. خ"، عامل خردة، اختطف المجني عليها "دعاء. م" بطريق التحايل بأن استدرجها لمسكنه مستغلًا وهنها وآفتها العقلية مقصيًا لها عن ذويها ومن له حق رقابتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات أنه قد اقترنت الجناية بجناية أخرى، لأنه في ذات الزمان والمكان واقع المجني عليها بغير رضاها مستغلًا ضعف حيلتها وآفتها العقلية وما إن ظفر بها حتى كبلها معاشرًا إياها معاشرة الأزواج كرهًا عنها.

وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة 290/1،3،4 من قانون العقوبات والمادتين رقمي 2/1،58 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة.

شهادة الشهود

قال الشاهد "محسن. م"، عامل، إنه نما إلى علمه بحمل المجني عليها والتي أقرت له بخطف المتهم لها، وذلك باستدراجها لمسكنه لإبعادها عن ذويها مستغلًا آفتها العقلية وما إن تمكن منها حتى عاشرها معاشرة الأزواج.

وأضاف معاون مباحث مركز شرطة الجيزة أن تحرياته توصلت إلى صحة قيام المتهم بخطف المجني عليها بالتحايل مستغلًا آفتها العقلية، وذلك بأن استدرجها لمسكنه لإبعادها عن ذويها وما إن ظفر بها حتى قام بحسر ملابسها عنها عنوة وتوثيقها ومعاشرتها معاشرة الأزواج.