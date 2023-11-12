الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة مندوب مكافحة الحشرات المزيف لـ27 نوفمبر

محكمة
محكمة

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عنصر إجرامي ادعى أنه مندوب بشركة إبادة حشرات، وفور دخوله الشقق يقوم بسرقتها بالقاهرة، لجلسة 27 نوفمبر.

في عابدين ورد بلاغ لأجهزة الأمن ببلاغ من الأهالى سمعوا صوت استغاثة إحدى السيدات من داخل أحد العقارت، وباستبيان الأمر أمكن ضبط أحد الأشخاص، أثناء قيامه بالعدو من داخل العقار المُشار إليه وبحوزته 8 ورقات مدون عليها فاتورة إحدى الشركات لإبادة الحشرات والتعقيم "مزورين" - مبلغ مالى - بخاخة مبيدات حشرية).

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وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وبسؤال المجنى عليها ربة منزل أفادت بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها قام المتهم بالطرق على الباب، وإيهامها بأنه مندوب بشركة لإبادة الحشرات والتعقيم عرض عليها تعقيم الشقة سكنها مقابل مبلغ مالى، وأثناء ذلك شاهدته حال شروعه فى سرقة حافظة النقود خاصتها من داخل إحدى الأدراج بغرفة النوم فقامت بالاستغاثة ولاذت بالفرار. 

عقب ضبط المتهم أقر بقيامه بإيهام ضحاياه بأنه مندوب من الشركة المُشار إليها وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع سرقة، كما اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" عقب إيهام المجنى عليهم بأنه مندوب شركة لإبادة الحشرات والتعقيم، وأقر بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهن اتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عنصر إجرامي محكمة جنايات القاهرة منطقة عابدين منوب شركة مزيف اعترافات المتهم مندوب شركة مكافحة الحشرات

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