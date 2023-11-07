الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على هارب من حكمين بالإعدام في العجوزة

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي هارب من حكمين قضائيين بالإعدام، في جريمتين قتل حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة.

 تفاصيل القبض على المتهم

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة مفادها تواجد عاطل مطلوب لتنفيذ حكمين بالإعدام في قضيتين قتل، وكذا مطلوب لتنفيذ حكم بالسجن سنتين في قضية قتل أفضى إلى الموت، بدائرة القسم.

txt

"فلتت من عشماوي".. رأي المفتي ينقذ قاتلة طبيب الساحل من حبل المشنقة

txt

البدلة الحمراء والجلابية البيضاء.. كيف يقضى قاتلي طبيب الساحل ليلتهم الأولى بالسجن؟

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الإعدام العجوزة هارب مديرية أمن الجيزة أحكام قضائية بالإعدام

مواد متعلقة

مصرع مبيض محارة سقط من الطابق الثاني أثناء عمله بأكتوبر

ضبط عاطل سرق محتويات كشك كهرباء بمدينة الشيخ زايد

إحباط إغراق الجيزة بـ119 طن لحوم فاسدة

القبض على لص سرق سكن الطالبات المغتربات في العجوزة

إخماد حريق شب داخل "جيم" فى الشيخ زايد

عاليا أمام محكمة الأسرة: "بيضربني على قفايا في الشارع زي الحرامية"

المشدد 5 سنوات لشاب بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص في الدقي

رد فعل المتهم بقتل طبيب الساحل بعد الحكم بإعدامه

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل بشأن مخالفات في قواعد تسكين المدينة الجامعية بسوهاج

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

بيراميدز يكشف لـ"الدستور" آخر كواليس انتقال نجمي الفريق إلى الأهلي

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

رئيس مجلس الدولة يلتقط صورة مع القضاة الجدد

سقوط عنصر إجرامي بحشيش بـ1.7 مليون جنيه بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى