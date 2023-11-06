الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وصول نسرين طافش محكمة أكتوبر لحضور معارضتها على حبسها 3 سنوات

نسرين طافش
نسرين طافش

وصلت منذ قليل إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، الفنانة نسرين طافش لحضور دعوى معارضتها على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636لسنة 2023.

ومن المقرر أن تستكتب المحكمة الفنانة بجلسة اليوم لإرسال الاستكتاب إلى الطب الشرعي لإعداد تقرير فنى بها.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيك لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

 

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حيثيات المحكمة بحبس نسرين طافش 3 سنوات غيابيا

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تأجيل محاكمة الفنانة نسرين طافش لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد

وتخلص واقعات الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة - فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليه من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه وتبين أنه لا يقابله رصيد قائمًا وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

 

وقدم دفاع المجنى عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ  يتضمن أمرا من المتهم الى البنك بان يدفع الى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد. 

وقد قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابيًا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.

الفنانة نسرين طافش محكمة أكتوبر نسرين طافش محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الطب الشرعي

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