الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة الفنانة نسرين طافش لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد

نسرين طافش
نسرين طافش

قررت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر تأجيل محاكمة الفنانة نسرين طافش  فى القضية رقم 1636 لسنة 2023، والصادر بحقها حكم غيابي بالحبس لمدة 3 سنوات لجلسة 6 نوفمبر لاستدعاء المتهمة للاستكتاب أمام هيئة المحكمة.

ووجهت النيابة العامة لنسرين بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023، أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتخلص واقعات الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة - فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجني عليه من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكي مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجني عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائمًا وقابل السحب، وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدم دفاع المجني عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ  يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليه المبلغ ومذيل بتوقيع المتهم وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدك كفاية الرصيد.

وقد قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابيًا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقافي تنفيذ العقوبة مؤقتًا.

محكمة جنوب الجيزة تأجيل محاكمة الفنانة نسرين طافش

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