أحمد الفيشاوى ونسرين طافش من كواليس فيلم "السيستم" (صور)

يواصل كل من النجم أحمد الفيشاوي والنجمة نسرين طافش تصوير مشاهد وأحداث الفيلم السينمائي “السيستم” وذلك تحت قيادة المخرج أحمد البنداري.

وظهر أحمد الفيشاوي رفقة نسرين طافش من داخل كواليس تصوير فيلم “السيستم” وسيطرت على الصور حالة من البهجة بين أبطال الفيلم، والذي تعتمد أحداثه على 4 شخصيات رئيسية هم أحمد الفيشاوى وطارق لطفى ونسرين طافش وبسنت شوقى، مع ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهدين أو ثلاثة خلال الأحداث.

ويعمل المخرج أحمد البنداري على تصوير الفيلم بشكل مكثف؛ للانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انشغال أبطال الفيلم في تحضيرات أعمالهم الرمضانية الجديدة 2024.

ويعود النجم طارق لطفى بفيلم "السيستم" إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم "122" الذى شارك في بطولته إلى جانب أحمد داود، أمينة خليل وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد الفيشاوى، محمد ممدوح، جيهان خليل، أسماء جلال، محمود حجازى، ولاء الشريف وإخراج ياسر الياسرى وتأليف صلاح الجهيني وتدور أحداثه في إطار رعب مثير.

فيما ينتظر أحمد الفيشاوى طرح فيلم "عادل مش عادل" الذي انتهى منه مؤخرًا، ويشارك في بطولته كل من: شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محام يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.