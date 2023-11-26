موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 ورابط الاستعلام عنها

حدد صندوق التأمنيات الاجتماعية موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 والتي تكون في الأول من كل شهر ميلادي وفق الجدول الذي وضعه الصندوق لصرف معاشات المواطنين الذين يبلغ عددهم حوالي 10 مليون مواطن لهم حق الحصول على معاشات، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

وفق ما أعلنه صندوق التأمينات الاجتماعية فإن تقرر صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 في الأول من كل شهر ميلادي ويوافق الأول من ديسمبر يوم الجمعة، 1 ديسمبر 2023، ويستمر صرف معاشات شهر ديسمبر لمدة خمس أيام متتالية، وذلك فوفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019.

وسيتم صرف المعاشات من خلال أجهزة الصراف الآلي للبنوك والبريد المصري أو من خلال المحافظ الإلكترونية، أو بطاقات الإلكترونية، أو من فروع بنك ناصر الاجتماعي.

وكانت المعاشات قد زادت 300 جنيه بداية من أكتوبر الماضي وصرفها أصحاب المعاشات بأثر رجعي في نوفمبر الماضي، وذلك في غطار اتجاه الدولة إلى رفع المعاشات والمرتبات.

رابط الاستعلام عن معاشات شهر ديسمبر



يتم صرف معاشات شهر ديسمبر من خلال أجهزة الصراف الآلي للبنوك والبريد المصري أو من خلال المحافظ الإلكترونية، ويستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن معاشات شهر ديسمبر من خلال زيارة موقع التأمينات الاجتماعية واتباع الخطوات التالية:

أولا: الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال هذا الرابط https://nosi.gov.eg

ثانيًا: إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

ثالثُا: الضغط على زر "الاستعلام عن قيمة المعاش".

رابعًا: اختيار "معاش شهر ديسمبر 2023" من القائمة المنسدلة.

خامسًا: الضغط على زر "عرض".