يكون خلال أيام.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 رسميا

مع قرب بدء شهر ديسمبر، يحرص أصحاب المعاشات والمستفيدين معرفة موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 رسميا، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن بدء صرف معاش ديسمبر لعام 2023، وذلك بالزيادة الجديدة لأكثر من حوالي 11 مليون مواطن بالأسبوع الأول في شهر ديسمبر المقبل.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 رسميا

وترصد «الدستور »، في هذا التقرير موعد صرف معاشات ديسمبر، ومبلغ الزيادة بهذا الشهر، وأماكن الصرف للمعاش.

طرق صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

يمكن للمستفيدين من مبلغ المعاشات أن يقوموا بصرف المعاش وذلك بأكثر من طريقة، وتكون على النحو الآتي:

الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي. مكاتب البريد. من خلال المحافظ الإلكترونية الخاصة بالهواتف المحمول. شركات فوري.

موعد صرف معاشات ديسمبر 2023 بالزيادة الاستثنائية

كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرر الزيادة للمعاشات، وسوف يتم البدء في صرف معاشات شهر ديسمبر لعام 2023 وذلك بتلك الزيادة الاستثنائية بدء من يوم الجمعة الموافق 1 من ديسمبر لعام 2023.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر ديسمبر 2023

إذا أردت أن تقوم بعملية الاستعلام عن المعاش الخاص بك فيمكنك اتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بفي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (من هنا). ثم قم بكتابة اسم المستخدم من أصحاب المعاشات بالخانة المخصصة لذلك. وبعدها قم بكتابة كلمة المرور الخاصة بأصاحب المعاشات. واخيرا عقب الانتهاء قم بالنقر على الإستعلام عن قيمة المعاشات بالاسم وبعدها سيظهر لك قيمة المعاش على الفور.

قيمة زيادة معاشات ديسمبر 2023

وتستعرض السطور التالية قيمة معاش شهر ديسمبر عقب زيادة الرئيس السيسي، وذلك كما يلي.