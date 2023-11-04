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رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023| جدول صرف معاشات شهر ديسمبر

معاشات
معاشات

ننشر لكم رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023 وجدول صرف معاشات شهر ديسمبر المقبل، حيث ينتظر الكثير من أصحاب المعاشات وكبار السن ميعاد الصرف وأيضًا يتساءل عن كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش من قبل موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023

وفي هذا الإطار، أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رابط وخطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الرابط التالي:
https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Services/InsuranceServices.aspx?scat=5.
الخطوة الثانية: اختيار أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
الخطوة الثالثة: في حالة وجود مستخدما للموقع ولديك حساب مفعل، سيتم إدخال الرقم القومي وكلمة المرور وعلى الفور تظهر نتيجة الاستعلام عن المعاش بالاسم.
الخطوة الرابعة: وفي حالة لم تكن هناك مستخدما يمكنك التسجيل حتى يتم استخدام جميع الخدمات الإلكترونية والاستعلام عن قيمة المعاش.
الخطوة الخامسة: لابد من التسجيل من خلال إدخال البيانات مثل: «الاسم، اسم العائلة، الرقم القومي، الرقم التأميني، البريد، إدخال كلمة مرور»، ثم الضغط على تسجيل.

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جدول صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

وفي هذا الصدد، نعرض لكم جدول صرف معاشات شهر ديسمبر 2023، من خلال الشرائح التالية:

- الشريحة الأولى التي تبدأ من 1000 جنيه، في يومي 1 و2 ديسمبر القادم.
- الشريحة الثانية التي تبدأ من 2000 جنيه، في يومي 3 و4 ديسمبر القادم.
- الشريحة الثالثة التي تبدأ من 3000 جنيه، في يومي 5 و6 ديسمبر القادم.

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

كما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين من أصحاب المعاشات، عدة أماكن لصرف معاشات ديسمبر 2023 منها ما يلي:

- البريد المصري.
- البنوك التجارية.
- بنوك القرى.
- منافذ شركة فورى.
- البريد المصري.
- ماكينات الصرف الآلي.
- بنك ناصر الاجتماعي.
- محافظ الهواتف المحمولة.

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رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023 وجدول صرف معاشات شهر نوفمبر

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