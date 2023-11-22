للأجازات بدون مرتب.. تفاصيل الإعلان عن مد إعارات للمصريين بالخارج فيما فوق العشرة سنوات

قالت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، إنه جار الانتهاء من أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، بالتعاون بين وزارة الهجرة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويضم التطبيق كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كافة جهات الدولة، ويشمل كافة الخدمات الرقمية المقدمة لهم، كما ستعمل على إضافة جزء خاص في التطبيق لكافة الشركات الوطنية المصنعة للأجهزة الكهربائية وغيرها من مستلزمات تجهيز المنازل، حتى تكون متاحة جميعها أمام مواطنينا بالخارج ويستطيعون شراءها بسهولة، مع إمكانية وضع تخفيضات على هذه المعروضات بالتنسيق مع مصنعيها لصالح المصريين بالخارج، لافتة إلى أن هذا المقترح كان نتيجة لقائها بالمستثمرين المصريين بالمملكة العربية السعودية منذ أيام.

جاء ذلك خلال لقاء السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أقطاب ورموز الجالية المصرية في الإمارات، ضمن جولة الوزيرة الخارجية لحث وتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في إطار مبادرة "شارك بصوتك"، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية في مصر ودعوة المستمثرين المصريين بالخارج للاستفادة منها.

كما أشارت السفيرة سها جندي خلال حديثها عن عدد من الموضوعات التي تعمل عليها لصالح مواطنينا بالخارج وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء منها، بخصوص مد إعارات للمصريين بالخارج فيما فوق العشرة سنوات، مد الاجازات بدون مرتب والسماح بعمل المرافقين لأزواجهم.

الدولة المصرية كافة تحرص على تلبية طلبات واحتياجات المصريين بالخارج

كما أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن الدولة المصرية كافة تحرص على تلبية طلبات واحتياجات المصريين بالخارج، وتضع مصالح مواطنينا في كل دول العالم في المقدمة، وهذا يعكس بشكل واضح اهتمام وتقدير القيادة السياسية بالمصريين بالخارج.

حضر اللقاء، السفير شريف عيسى سفير مصر في الامارات، والسفير أشرف الديب قنصل عام مصر بدبي، والدكتور أحمد أبوعجيلة رئيس نادي جمهورية مصر العربية بدبي، والمستشار لطفي حسين رئيس نادي جمهورية مصر العربية بعجمان.