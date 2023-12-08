الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

على 3 أيام متتالية.. مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

مرتبات
مرتبات

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب الوظائف من القطاعين العام والخاص عن مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، وموعد الصرف وفقًا لما أعلنته وزارة المالية.

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

وحددت وزارة المالية يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 بداية لعمليات صرف المرتبات للعاملين بالدولة على أن تستمر لمدة 3 أيام حتى يوم الثلاثاء 26 ديسمبر وتوزعت على نحو 33 وزارة وجهة حكومية على 3 أيام منعًا لحدوث أي تزاحم أو تكدس على ماكينات الصرف الآلي ATM.

وقسمت وزارة المالية عملية صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 على 3 أيام متتالية حيث سيتم صرفها في يوم 24 من الشهر للجهات التالية: مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، مديريات الطرق والنقل.

 

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 ومتأخرات نوفمبر للموظفين

 

جهات صرف رواتب ديسمبر يوم 25

تم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 في اليوم الخامس والعشرين من الشهر لوزارات: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

موعد صرف متأخرات شهر نوفمبر 2023

سيتم بدء صرف مستحقات العاملين لشهر نوفمبر 2023، الذين لم يتم صرف رواتبهم خلال أيام 9 و10 و11 من شهر ديسمبر الحالي.
كما سيتم صرف مرتبات الموظفين لشهر ديسمبر 2023 الذين لم يستلموا مرتباتهم في المواعيد المحددة لوزاراتهم في الأيام 26 و27 و28 من شهر ديسمبر 2023.

وبدأ الخميس صرف متأخرات ومستحقات العاملين على مستوى كافة الجهات الحكومية، لمدة 3 أيام هى 7 و10 و11 من شهر ديسمبر الجارى، وذلك تيسيرًا على العاملين بالدولة وكافة الجهات الإدارية، وحفاظًا على التدفقات النقدية للدولة، تبعًا لمواعيد الصرف المعتمدة مسبقًا من وزارة المالية.

موعد صرف مرتبات ديسمبر 

وبحسب منشور رسمى، سيتم صرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها لشهر ديسمبر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 من الشهر الجاري، شاملًا الزيادة المقررة فى الحد الأدنى للأجور وعلاوة الغلاء التى بدأ صرفها اعتبارًا من شهر أكتوبر الماضى.

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