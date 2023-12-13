الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول مرتبات شهر ديسمبر 2023.. موعد صرف المرتب والفئات المستفيدة

موعد صرف المرتب
موعد صرف المرتب

يترقب آلاف الموظفين والعاملين بمؤسسات وهيئات الدولة معرفة جدول مرتبات شهر ديسمبر 2023 لصرف المرتب، وذلك عقب أن قررت وزارة المالية في مصر، صرف المرتبات لجميع العاملين في عدد 66 وزارة وهيئة حكومية في يوم 24 ديسمبر 2023 القادم.

جدول مرتبات شهر ديسمبر 2023

وتوفر «الدستور» في هذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، وقيمة الزيادة.

قررت وزارة المالية بمصر صرف مرتبات شهر ديسمبر في عام 2023 لجميع العاملين في الدولة بيوم 24 من ديسمبر 2023، وسوف يستمر الصرف ليوم الخميس 28 من ديسمبر 2023 القادم.

جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

  • صرف المتأخرات من مرتبات شهر نوفمبر بأيام 7، 10، 11 ديسمبر 2023.
  • أول أيام صرف مرتبات شهر ديسمبر لعام 2023 لـ العاملين في يوم الأحد 24 ديسمبر 2023.
  • ثاني أيام صرف مرتبات شهر ديسمبر لعام 2023 لـ الموظفين في يوم الاثنين 25 من ديسمبر 2023.
  • ثالث أيام صرف مرتبات شهر ديسمبر لعام 2023 لـ المواطنين في الدولة يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.
  • صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 لـ المتخلفين عن المواعيد المحددة خلال الأيام الأتية في أيام 26، 27، 28 ديسمبر 2023.

قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور

يذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر عمل زيادة الحد الأدنى للأجور خلال شهر سبتمبر 2023 الماضي، لكي يصبح 4 آلاف جنيه بديلًا من 3500 جنيه لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة وفي الهيئات.

موعد مرتبات شهر ديسمبر 2023 للموظفين العاملين بالدولة

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 ومستحقات شهر نوفمبر

  • مرتبات شهر ديسمبر 2023 الدرجة العالية تكون 9000 جنيه.
  • مرتبات شهر ديسمبر 2023 المدير العام تكون 8000 جنيه.
  • مرتبات شهر ديسمبر 2023 الدرجة الأولى تكون 7000 جنيه.
  • مرتبات شهر ديسمبر 2023 الدرجة الثانية  تكون 6000 جنيه.
  • مرتبات شهر ديسمبر 2023 الدرجة الثالثة  تكون 5500 جنيه.
  • مرتبات شهر ديسمبر 2023 الدرجة الرابعة تكون 5000 جنيه.
  • مرتبات شهر ديسمبر 2023 الدرجة الخامسة تكون  4500 جنيه.
  • مرتبات شهر ديسمبر 2023 الدرجة السادسة تكون 4000 جنيه.
  • حاملي الماجستير تكون 6500 جنيه.
  • حاملي الدكتوراه تكون  7500 جنيه.
جدول مرتبات شهر ديسمبر 2023 مرتبات شهر ديسمبر 2023 جدول مرتبات شهر ديسمبر مرتبات شهر ديسمبر مرتبات موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

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