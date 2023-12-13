جدول مرتبات شهر ديسمبر 2023.. موعد صرف المرتب والفئات المستفيدة

يترقب آلاف الموظفين والعاملين بمؤسسات وهيئات الدولة معرفة جدول مرتبات شهر ديسمبر 2023 لصرف المرتب، وذلك عقب أن قررت وزارة المالية في مصر، صرف المرتبات لجميع العاملين في عدد 66 وزارة وهيئة حكومية في يوم 24 ديسمبر 2023 القادم.

جدول مرتبات شهر ديسمبر 2023

وتوفر «الدستور» في هذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، وقيمة الزيادة.

قررت وزارة المالية بمصر صرف مرتبات شهر ديسمبر في عام 2023 لجميع العاملين في الدولة بيوم 24 من ديسمبر 2023، وسوف يستمر الصرف ليوم الخميس 28 من ديسمبر 2023 القادم.

جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

صرف المتأخرات من مرتبات شهر نوفمبر بأيام 7، 10، 11 ديسمبر 2023.

أول أيام صرف مرتبات شهر ديسمبر لعام 2023 لـ العاملين في يوم الأحد 24 ديسمبر 2023.

ثاني أيام صرف مرتبات شهر ديسمبر لعام 2023 لـ الموظفين في يوم الاثنين 25 من ديسمبر 2023.

ثالث أيام صرف مرتبات شهر ديسمبر لعام 2023 لـ المواطنين في الدولة يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.

صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 لـ المتخلفين عن المواعيد المحددة خلال الأيام الأتية في أيام 26، 27، 28 ديسمبر 2023.

قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور

يذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر عمل زيادة الحد الأدنى للأجور خلال شهر سبتمبر 2023 الماضي، لكي يصبح 4 آلاف جنيه بديلًا من 3500 جنيه لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة وفي الهيئات.