الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبل احتفالات رأس السنة.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

مرتبات
مرتبات

صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 من الكلمات المهمة التي يبحث عنها بكثرة الموظفين والعاملين في الدولة سواء على محرك البحث جوجل أو على صفحات التواصل الاجتماعي بالأخص الفيسبوك لمعرفة موعد صرف المرتب بالزيادة الجديدة. 

نوضح في التقرير موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 وفق الكتاب الدوري الذي أعلنته وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة.

صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

يبدأ صرف مرتبات ديسمبر 2023 من الأحد 24 ديسمبر والاثنين 25 ديسمبر ثم الثلاثاء 26 ديسمبر وهو اليوم الأخير من صرف مرتبات ديسمبر. 

وتناشد المالية الموظفين بعدم التكدس أو التزاحم على ماكينات الصرف الالكتروني حيث يتاح الراتب من الموعد المحدد وحتى اي وقت يقوم بصرفه الموظف. 

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 وفقا للكتاب الدوري

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

جدول زيادة مرتبات العاملين 2023

يصرف العاملين في الجهاز الاداري للدولة مرتباتهم بالزيادة الجديدة التي أعلنها الرئيس السيسي في سبتمبر وكان من المفترض ان يتم تطبيقها في اكتوبر وتم صرفها في نوفمبر الماضي. 

وكانت قيمة الزيادة الجديدة 500 جنيه لكافة الدرجات الوظيفية وما يعادلها وكذلك تم زيادة المنحة الاستثنائية 

بالنسبة للدرجة الوظيفية  الممتازة أوما يعادلها يصبح مرتبها بعد الزيادة 11000 جنيه شهريًا

بالنسبة للدرجة الوظيفية العالية أوما يعادلها يصبح مرتبها بعد الزيادة  9000 جنيه شهريًا

بالنسبة للدرجة الوظيفية مدير عام أوما يعادلها يصبح مرتبها بعد الزيادة 8000 جنيه شهريًا

بالنسبة للدرجة الوظيفية الأولى أوما يعادلها يصبح مرتبها بعد الزيادة 7000 جنيه شهريًا

بالنسبة للدرجة الوظيفية الثانية أوما يعادلها يصبح مرتبها بعد الزيادة 6000 جنيه شهريًا

بالنسبة للدرجة الوظيفية الثالثة أوما يعادلها يصبح مرتبها بعد الزيادة 5500 جنيه شهريًا

بالنسبة للدرجة الوظيفية الرابعة أوما يعادلها يصبح مرتبها بعد الزيادة 5000 جنيه شهريًا

بالنسبة للدرجة الوظيفية الخامسة  أوما يعادلها يصبح مرتبها بعد الزيادة 4500 جنيه شهريًا

بالنسبة للدرجة الوظيفية السادسة أوما يعادلها يصبح مرتبها بعد الزيادة 4000 جنيه شهريًا

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موعد مرتبات شهر ديسمبر 2023 للموظفين العاملين بالدولة

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على 3 أيام متتالية.. مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

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